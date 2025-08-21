السوداني يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الأربعاء (20 آب 2025)، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ، إن الاجتماع شهد “بحث الإجراءات الخاصة بتأمين ميناء الفاو بالنظر إلى أهميته الاقتصادية، وضمان جميع متطلبات حماية هذا المفصل الحيوي والمياه الإقليمية العراقية”.وأضاف النعمان أن “المجتمعين ناقشوا كذلك الاتفاقية الدولية بين جمهورية العراق ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تمت الموافقة على المضي في استكمال إجراءاتها وفق السياقات المعتمدة”، مبينًا أن “الاجتماع تطرق أيضًا إلى إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين وتقديم الدعم الأمني والخدمي والاجتماعي، فضلًا عن تقييم عمليات الدمج والتأهيل السابقة”.

