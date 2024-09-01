السوداني يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان

السوداني يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان”.

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