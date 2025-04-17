السوداني يتسلم دعوة من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي

السوداني يتسلم دعوة من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وذلك خلال استقباله سفير تركيا لدى العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني تسلم اليوم الخميس، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيعقد في تركيا شهرَ أيار المقبل، وذلك خلال استقباله سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان”.وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، تلبية الدعوة، مشيراً إلى حرص الحكومة على إدامة زخم العلاقة مع تركيا، التي تشهد تنامياً على مختلف الصعد والمستويات.ووجّه السوداني بتهيئة الملفات المشتركة التي تشمل مجالات الأمن، والمياه، والصناعة، والصناعات الحربية، والطاقة، والنقل، والتجارة، والتعليم العالي وملفات أخرى، من أجل أن تكون المخرجات متكاملة وبما يعزز التعاون ويحقق المصالح العليا للبلدين.

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