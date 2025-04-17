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نائب يعلن عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والدرجات الخاصة
السوداني يتسلم دعوة من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
اجتماع حكومي لتحضيرات مؤتمر القمة العربي في بغداد
السوداني يؤكد على تطوير العمل السياحي في البلاد
مصدر مطلع:رئيس مجلس ذي قار يطعن بقرار عودة صديق الطباطبائي عمار الى منصب المحافظ
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اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وضع حجر الأساس لإعادة معمل الأسمدة النيتروجينية في بيجي
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
الغاز النيابية تؤكد على استمرار العراق في استيراد الغاز الإيراني ” المقدس”!
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
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- رياضية
السبت المقبل..اجتماع للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم
دعوات لتأهيل المنتخب العراقي من قبل المدربين المحليين
اليوم..فريق دهوك يسعى للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لأندية كرة القدم
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اللاعب (باسم عباس) يدعو إلى تشكيل منتخب عراقي جديد لكرة القدم
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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مقص برلمان أحزاب إيران مستمر في تقطيع أوصال العراق..بعد حلبجة ..الزبير محافظة!
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد
السوداني: أنا أبن الحشد الشعبي وسأفوز في الانتخابات المقبلة من خلال أصواته
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- اذاعة INN