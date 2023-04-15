السوداني يتعهد لحزب الله اللبناني باستمرار تزويد لبنان بالنفط مجانا

السوداني يتعهد لحزب الله اللبناني باستمرار تزويد لبنان بالنفط مجانا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وسائل اعلام لبنانية،السبت، عن لقاء جمع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع نائب المدير العامّ لأمن الدّولة في لبنان، حسن شقير، للتباحث في أمورٍ أمنيّة تخصّ البلدين فيما لم يكشف الاعلام الحكومي في بغداد عن الزيارة.وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية، ان “أبرز بنود اللقاء كان طلباً من العميد شقير لمضاعفة حجم الفيول العراقيّ المستورد لمصلحة وزارة الطاقة والمياه في لبنان، وكان وعدٌ من رئيس الحكومة العراقيّة بوضعه على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى إعفاءاتٍ ضريبيّة على بعض الصادرات اللبنانيّة إلى العراق”.وتضمّن اللقاء بحسب وسائل الاعلام، “اتّصالاً بين السودانيّ ورئيس الحكومة اللبنانيّة نجيب ميقاتي، شكر خلاله ميقاتي الحكومة العراقيّة على استجابتها للمَطالب التي حملها العميد شقير، وتضمّن الاتّصال أيضاً، ترحيب لبنان بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة العراقيّة إلى لبنان قريباً.وايضاً لقاءٌ بينه وبين وزير الداخليّة، عبد الأمير الشمّريّ، تناول سبل التعاون الأمنيّ بين مختلف الأجهزة الأمنيّة العراقيّة والمديريّة العامّة لأمن الدّولة في لبنان، وتضمّن أيضاً اتفاقاً على دعمٍ ستقدّمه الحكومة العراقيّة للمديريّة على مختلف الصعد الماديّة والمخابراتيّة.

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