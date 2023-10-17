السوداني يتلقى دعوة رسمية من السيسي للمشاركة في قمة طارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

السوداني يتلقى دعوة رسمية من السيسي للمشاركة في قمة طارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس المصري للمشاركة في قمة طارئة تعقد في القاهرة حول احداث غزة.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة طارئة ستُعقد في القاهرة”.وبين أن القمة “تضمّ مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني”.

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