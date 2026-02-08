السوداني يتنازل عن عضوية مجلس النواب تكبراً على الشعب

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر نيابي ،الأحد، إن “السوداني تنازل عن عضوية مجلس النواب، ومن المفترض ان يؤدي البديل عنه اليمين الدستورية في جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين”.

وكان السوداني، قد فاز في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وحصل على أكثر من 92 ألف صوت من خلال استغلال موارد الدولة ومنح تلك الأصوات للمالكي ليكون رئيا للحكومة المقبلة وهي خيانة كبرى،

وإلى جانب السوداني، لم يؤدي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حتى الان اليمين الدستورية، بعد فوزه أيضا بالانتخابات.