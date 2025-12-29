السوداني يجتمع بنواب كتلته

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية  محمد شياع السوداني امس الاحد اجتماعاً موسعاً مع نواب الكتلة خُصص لبحث الاستعدادات للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورته الجديدة وتحديد ملامح التحرك السياسي والتشريعي للمرحلة القادمة، وشهد الاجتماع التأكيد على وحدة الموقف داخل القبة البرلمانية وتبني رؤية سياسية ثابتة تترجم البرنامج الانتخابي للائتلاف إلى واقع ملموس، بما يلبي تطلعات الشارع العراقي في تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء.كما استعرض المجتمعون أولويات الكتلة النيابية في الجانبين الرقابي والتشريعي مع التركيز على حزمة من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتدعم خطط الإعمار. وأكد الائتلاف في ختام اجتماعه على تقديم الدعم الكامل للحكومة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وصولاً إلى دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

