السوداني يدعو أمانة بغداد إلى توفير مزيدا من الخدمات

السوداني يدعو أمانة بغداد إلى توفير مزيدا من الخدمات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم امس الاثنين، زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون العامون في الامانة، والدوائر البلدية في بغداد.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، ان”السوداني استمع الى عرض مفصل عن عمل أمانة بغداد وأهم المشاكل التي تعترض عمل الدوائر البلدية، والتحديات التي تقف عائقاً امام تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين”.واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن “المواطن يشكو ضعف الجانب الخدمي، وهو بحاجة الى خدمات اساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة”.وأشار الى “حجم التجاوزات داخل المناطق والاحياء السكنية والاسواق، التي تسببت في تلكؤ المشاريع الخدمية” مؤكداً أن “كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال وشابتها شبهات الفساد”.وبين أن “السمة الغالبة للوضع في العاصمة بغداد هي الزحامات المرورية، وهي بحاجة الى آليات حقيقية لمعالجتها او التخفيف من حدتها” مشيراً الى أن “التصميم الأساسي لمدينة بغداد مضى عليه أكثر من 50 سنة”.ووجه السوداني باستقبال أية افكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات، واكد ان المنهاج الوزاري وضع توفير الخدمات في الاولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات في الوزارات وبعض دوائر الدولة.واكد انه” كلف فريقا مختصا لدراسة المشاريع المتوقفة لتحديد المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها” مبينا أن “‏التأسيس للمشاريع الجديدة هو قيد الدراسة، وحسب التخصصات ووفقا للمنهاج الوزاري”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *