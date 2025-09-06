السوداني يدعو أوبك لإعاة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط

السوداني يدعو أوبك لإعاة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في كلمة القاها انطلاق أعمال “منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة”،اليوم، إن العراق تحول خلال سنوات قليلة الى حقل صناعي وتنموي تزدهر فيه قطاع الطاقة وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية.وأضاف أن احتياطي العراق من النفط يصل الى 150 مليار برميل ليكون في اعلى المراتب على مستوى العالم.كما أشار السوداني إلى ان النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية بما يزيد على 120 عاما على أقل تقديرات، معتبرا أن الحصة التصديرية للعراق لا تتناسب مع حجم الاحتياط والقدرة الإنتاجية وحجم السكان وتوفير الخدمات والأعمار.وأعرب عن أمله باعادة النظر بحجم حصة العراق النفطية على قدر مؤشرات القدرة الحقيقة، مؤكدا الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة في الاستثمار النفط والغاز.ومنذ بداية عمل الحكومة كان ملف الطاقة حاضر والثروة النفطية ورفع قيمتها وكان إلزام على التعامل مع الثروة النفطية من حيث تهيئة بنية حقيقة لإنتاج النفط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *