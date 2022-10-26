السوداني يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية ضد داعش

السوداني يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية ضد داعش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم، رئيس الفريق الدولي للتحقيق بجرائم داعش كريستيان ريتشر  الى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقوبة. وذكر مكتب السوداني في بيان: ان “السوداني التقى بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق القاضي كريستيان ريتشر”. وبحسب البيان فان”ريتشر قدم إيجازاً عن المهام التي يقوم بها فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها”.واشار الى انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها داعش الارهابي بحق المدنيين العراقيين وضمان عدم الإفلات من العدالة، وبالطريقة التي تدعم جهود العراق في هذا الجانب، وتحقيق العدالة للضحايا وللناجين من تلك الجرائم”.

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