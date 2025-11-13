السوداني يدعو إلى رفع حظر الطيران العراقي من قبل الاتحاد الأوروبي

السوداني يدعو إلى رفع حظر الطيران العراقي من قبل الاتحاد الأوروبي
آخر تحديث:

 لغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، على أهمية رفع حظر الطيران المفروض بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمينس زيمتنر”.وأَضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة”.وعبر السوداني عن “شكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي”، مشيراً الى “تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب ابناء الشعب العراقي”.ودعا السوداني وفق البيان “الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع”، مشيراً إلى “أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين”.وهنّأ سفير الاتحاد الأوروبي من جانبه “رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية”، مثمناً “سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه”، وفق ما جاء في البيان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *