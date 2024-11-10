السوداني يدعو إلى وقف الحرب على حزب الله اللبناني

السوداني يدعو إلى وقف الحرب على حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان ، الأحد، : إن “السوداني، استقبل اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك الجديد لدى العراق يان شنايدوف، وهنَّأه بمناسبة تسنمه مهام عمله”.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بحسب البيان على “أهمية أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الضغط باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، للحد من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها الحرب على المنطقة والعالم”.وأضاف البيان أنه “جرى بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية التشيك بالخصوص، ومع الاتحاد الأوروبي عموماً، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة”.

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