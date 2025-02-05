السوداني يدعو ائتلاف المحاصصة للاجتماع

السوداني يدعو ائتلاف المحاصصة للاجتماع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت المقبل.وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا اليوم، السادة أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت الموافق 8 شباط 2025”.واضاف، أن “الاجتماع سيقد لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني”.

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