السوداني يدعو (الألكسو) للتعاون مع العراق

السوداني يدعو (الألكسو) للتعاون مع العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب السوداني في بيان ،الخميس، إن “‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، امس الأربعاء، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر”.وأكد السوداني، “اهتمام الحكومة بالتربية والتعليم العالي، بما أفردته لهما في برنامجها الحكومي، وما تحقق بهذا الشأن في مجال بناء المدارس والبنى التحتية ومحاربة الأمية والتسرب الدراسي، عبر برنامج العودة للتعليم”، مشيراً إلى “برنامج ابتعاث الطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات العالمية، بجانب استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في العراق”.وأبدى السوداني “رغبة الحكومة بالتعاون مع المنظمة في مجال تبادل الخبرات وتدريب المعلمين، وإطلاق مبادرات تعليم رقمي تواكب التطورات الحديثة في مجالات التعلم عن بعد، وكذلك التعاون في مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي والآثاري واستعادة الآثار المسروقة”.من جانبه، هنَّأ أعمر السوداني على “نجاح العراق في عقد القمتين العربية والتنموية ومؤتمر الإعلام”، وفيما أبدى “استعداده للتعاون في مجالات التربية والتعليم والثقافة”.

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