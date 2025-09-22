السوداني يدعو الى التكامل في مشاريع وزارة النفط

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، أهمية أن تتكامل مشاريع وزارة النفط في قطاعي النفط والغاز مع متطلبات العمل في طريق التنمية، وضرورة عدم تقاطعهما بالشكل الذي يؤثر في سير تنفيذ الأعمال.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمشاريع منظومات الخزن والتصدير النفطية“.وأضاف البيان “جرت، خلال الاجتماع، مناقشة سير تنفيذ الأعمال في المشاريع الخزنية والتصديرية النفطية، ومراجعة الأولويات الخاصة بها، ولاسيما خطط الحكومة المتعلقة بتنويع منافذ التصدير ومرونة عمليات المناقلة بين المنافذ المختلفة“.وأكد السوداني على “أهمية أن تتكامل مشاريع وزارة النفط في قطاعي النفط والغاز مع متطلبات العمل في طريق التنمية، وضرورة عدم تقاطعهما بالشكل الذي يؤثر في سير تنفيذ الأعمال“.

