السوداني ” يدعو” لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية

السوداني ” يدعو” لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا)، لمتابعة خطوات رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، ضم نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي، ومدير منطقة الشرق الأدنى والخليج محمد ابش، ومساعد مدير السلامة والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جيرولد تومولكا”.واستمع السوداني، بحسب البيان “لشرح يتضمن آلية رفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية في أوروبا، ومراحل إنجاز الخطة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة إنجاز هذا الملف المهم.وأصدر رئيس مجلس الوزراء، “مجموعة من التوجيهات لتذليل التحديات والمعوقات، واعتماد هيكل تنظيمي إداري من أجل تحقيق متطلبات المعايير الدولية الخاصة بعمل الخطوط الجوية”.

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