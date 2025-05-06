السوداني يرجو من أبن سلمان وأبن زايد التوسط له لدى ترامب مقابل ولاية ثانية له

السوداني يرجو من أبن سلمان وأبن زايد التوسط له لدى ترامب مقابل ولاية ثانية له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، الثلاثاء، أن الأخير بحث مع ولي العهد السعودي  بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين.ووفقا للبيان فقد، تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة.وبحث الاتصال الثاني مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية، في ضوء ما جرى من تعاون بنّاء في هذا الاتجاه .وأكد الاتصال أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث الجارية في المنطقة، ومنها الحرب المستمرة في غزة، التي تسببت بكوارث إنسانية للمدنيين، بجانب التأكيد على إدامة الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب بيان ثان صادر عن مكتب السوداني.

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