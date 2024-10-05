السوداني يرحب بإعادة افتتاح السفارة السويسرية

السوداني يرحب بإعادة افتتاح السفارة السويسرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، السبت، بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها، وعدّ ذلك خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين،. وأكد أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه .وشهد اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من وضع أمني مستقر، ونهضة تنموية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم الحكومة لبيئة العمل والاستثمار، وإيجاد الشراكات الاقتصادية البناءة.من جانبه، أكد السفير هون أن إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد ستسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة، وتساعد على تواجد الشركات السويسرية للعمل في العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

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