السوداني: يرحب بتعيين سفير مقيم للنمسا في العراق

السوداني: يرحب بتعيين سفير مقيم للنمسا في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا في العراق، فيما أبدت النمسا رغبتها في المشاركة بمشاريع طريق التنمية. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى العراق آندريا ناسي، بمناسبة استلام مهام عمله سفيراً مقيماً لبلاده في بغداد”، مبيناً أن “اللقاء شهد التباحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها نحو تقوية المصالح المشتركة، كما جرى التطرق إلى اتفاقية النقل المزمع توقيعها بين البلدين”.وأشار رئيس الوزراء إلى “أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا في العراق بعد ثلاثين عاماً من غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير”، مؤكداً أنّ “هذه الخطوة ستدعم العلاقات بين الجانبين، وتوسع فرص التبادل والشراكة”.ورحب رئيس الوزراء “بفرص عمل الشركات النمساوية في العراق، والانفتاح أمام إسهامها بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي”، مشدداً على “أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وضرورة اتخاذ القوى الكبيرة والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي مواقف مسؤولة إزاء الأوضاع في الأراضي المحتلة، ووقف العدوان الوحشي على قطاع غزّة، وإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني”.من جانبه، نقل السفير النمساوي تهنئة حكومة بلاده بنجاح تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، مبدئا رغبة حكومته “في توطيد التعاون مع العراق، والمشاركة في الخطط التنموية والبنى التحتية ومشاريع طريق التنمية”.

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