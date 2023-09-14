السوداني يرسل (107) مليار دينار لحكومة البارزاني لصرفها لمزارعي الإقليم

السوداني يرسل (107) مليار دينار لحكومة البارزاني لصرفها لمزارعي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان نوزاد كامل، إن الحكومة العراقية اودعت مبلغ 107 مليارات دينار مستحقات مالية للمزارعين عن تسويق الحنطة للعام 2023 في الحساب التجاري للإقليم.وقال كامل في بيان ، إنه تم إيداع مبلغ آخر في حساب وزارة التجارة، يتعلق بالمستحقات المالية للمزارعين للعام 2023 ستوزع على النحو الآتي: 50 مليار دينار للسليمانية، و 32 مليار دينار لأربيل، و 25 مليار دينار لدهوك.وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية سيتم التوزيع حسب موعد تسليم القمح للصوامع.

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