السوداني يرعى توقيع عقد التأسيس لـ ” الشركة الوطنية للهاتف النقّال”

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (31 آب 2025)، مراسم توقيع عقد التأسيس لـ الشركة الوطنية للهاتف النقّال.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرعى مراسم توقيع عقد التأسيس لـ الشركة الوطنية للهاتف النقّال”.

