السوداني يستغني عن (4) مستشارين من أصل (102) مستشار

السوداني يستغني عن (4) مستشارين من أصل (102) مستشار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، مساء امس الثلاثاء، (29 آب 2023)، عن إبعاد أربعة إلى خمسة مستشارين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصفهم بـ”الكبار” في مواقعهم.وقال العوادي في تصريح متلفز ، انه “تم ابعاد مستشارين كبار لرئيس الوزراء بحدود 4 الى 5” دون ان يكشف عن أسمائهم او عناوينهم الوظيفية.وبين ان ابعادهم كان “بسبب محاولات استغلال المنصب الوظيفي” مؤكداً، ان “هؤلاء المستشارين مهمون وكبار” على حد وصفه.وكشف العوادي عن “قرب الإعلان عن وجبة جديدة من المدراء والوكلاء في الوزارات الذي جرى تقييم أدائهم وعملهم”.وقال مصدر سياسي مطلع ان للسوداني 102 مستشار 95 منهم من الإطاريين .

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