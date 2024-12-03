السوداني يسخر موارد الدولة لصالح نازحي أسر حزب الله اللبناني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت لنقل ((ضيوف)) العراق من اللبنانيين إلى بلادهم

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ، أن الأخير “وجّه بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل ضيوف العراق من اسر حزب الله اللبناني الراغبين بالعودة إلى بلادهم

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن تسجيل عودة طوعية لنحو 4000 مواطن من اسر الجنوب اللبناني إلى بلادهم بعد قرار وقف إطلاق النار