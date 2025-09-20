السوداني “يسولف”على سنة 2050 وهو لم يحقق شيئا للعراق في ظل حكومته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني في كلمة القاها خلال احتفالية إطلاق رؤية العراق 2050!!، “إننا نتطلع في العقود القادمة الى عراق يكون متحرراً من الريع النفطي بنسبة متقدمة، والى اقتصاد متنوع ومستقر مع زراعة مستدامة و صناعة تحويلية رائدة ان يكون العراق بوابة عبور 20 بالمئة من تجارة من اسيا الى اوروبا من خلال مشروع الفاو وطريق التنمية”، مضيفا أن مشروع طريق التنمية “يوفر مليونا ونصف المليون وظيفة معرفية وريادية لشبابنا”.وأكد أن العراق يتطلع ايضا الى “تحقيق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70 بالمائة من خلال مبادرات خضراء مستدامة”.وأضاف أن “هذه الرؤية يشارك فيها الجميع، الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، وهي رسالة الى العالم بان العراق قرر أن ينهض، وان يستعيد دوره التاريخي، وأن يكون قوة منتجة وفاعلة تقود نحو السلام والاستقرار والازدهار”.

