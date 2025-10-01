السوداني يصل أبو ظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ،الاربعاء، أن السوداني وصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وتحتضن “أبو ظبي” فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025) بمشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق.وعلى هامش المعرض أقيمت جلسة حوارية أمس الثلاثاء استضافت فيها  القيادي في منظمة بدر الإيرانية وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الذي اعتبر خلال حديثه أن مشروع طريق التنمية الحيوي يؤسس إلى اقتصاد غير ريعي قادر على مواجهة تحديات العصر.

