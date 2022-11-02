السوداني يطالب دعم المجتمع الدولي في استرداد

السوداني يطالب دعم المجتمع الدولي في استرداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية. وذكر بيان لمكتب السوداني ، ان “السوداني استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء جهود الحكومة الحالية في تعزيز الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي”. وتطرق اللقاء، بحسب البيان، الى “جهود الحكومة في محاربة الفساد عبر إجراءات اتخذها رئيس مجلس الوزراء وسيكون أول منطلقات العمل في مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية”. واكد السوداني أن “الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وأشار الى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية”.

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