السوداني يطلع على عمل المنافذ الحدودية ومسار تطويرها ومكافحة الفساد

السوداني يطلع على عمل المنافذ الحدودية ومسار تطويرها ومكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، اجتماعاً لمناقشة ملف المنافذ الحدودية، والإصلاحات الإدارية التي يجري تنفيذها فيها.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إنه “جرى تناول أبرز التحديات والعقبات التي تحول دون النهوض بواقع هذا القطاع المهم، وذلك بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من مستشاري مكتب رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للهيأة العامة للضرائب”. وأضاف البيان أن “السوداني اطلع، خلال الاجتماع، على تقرير مفصّل عن عمل المنافذ الحدودية وخططها ومسارات تطويرها، وجهودها في مكافحة الفساد عبر الكشف عن عدد من عمليات التلاعب والتزوير، فضلاً عن الإجراءات الإدارية المتخذة التي تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة”.

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