السوداني يطمئن وزير الخارجية البريطاني على عدم الاعتداء على السفارات الأجنبية من قبل الحشد

السوداني يطمئن وزير الخارجية البريطاني على عدم الاعتداء على السفارات الأجنبية من قبل الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق وحماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة”.وشدد السوداني خلال الاتصال، على”ضرورة وقف العدوان في غزّة والعمل الدولي المشترك للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وأنّ انعكاسات ما يجري للشعب الفلسطيني باتت تؤثر على الأوضاع في عموم المنطقة”.وتطرق السوداني إلى”موقف العراق من وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، في ضوء تنامي قدرات القوات العراقية وهزيمة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار”، مؤكداً”التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق، فضلاً عن حماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب”.من جانبه، أعرب الوزير كاميرون، عن”دعم بريطانيا أمنَ العراق واستقراره، وتأييد الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط”، مؤكداً”استمرار جهود بلاده لتطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.وجدد كاميرون، “إدانة العمل العسكري الإيراني الذي استهدف أربيل مؤخراً”.

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