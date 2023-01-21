السوداني يعترف..لا أستطيع إيقاف ارتفاع أسعار صرف الدولار

السوداني يعترف..لا أستطيع إيقاف ارتفاع أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، السبت، استمرار دعم البنك المركزي العراقي من اجل استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، فيما بين آخر تطورات انجاز قانون الموازنة. وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة مرور 20 سنة على مقتل محمد باقر الحكيم ، إن “الحكومة العراقية تواصل دعم البنك المركزي العراقي من اجل استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”، مشيرا إلى أن “أزمة سعر الصرف ورثتها الحكومة السابقة”. وحذر السوداني من “من يحاول استغلال ارتفاع الدولار واللعب على أوجاع الناس”. من جانب آخر أكد السوداني أن “الحكومة تشرف على الانتهاء من قانون موازنة مختلف عن السنوات السابقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *