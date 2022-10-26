السوداني يعلن عن تدقيق نهائي لكابينته الوزارية

السوداني يعلن عن تدقيق نهائي لكابينته الوزارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن اجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس. وقال المكتب في بيان ، إن “مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيجري، اليوم، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس”. وأضاف البيان، أن “عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة”. وتابع المكتب، انه “ستقوم اللجان بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة”.

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