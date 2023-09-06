السوداني يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بأنفاس الحسين والعباس والزهراء

السوداني يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بأنفاس الحسين والعباس والزهراء
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 كربلاء/ شبكة  أخبار العراق- أعلن الإطاري رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، نجاح خطة الزيارة الأربعينية.ووقال السوداني في حديث صحفي، انه بأنفاس الحسين والعباس والزهراء نجحت الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية .

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