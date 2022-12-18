السوداني يغادر إلى قطر لحضور نهائي بطولة كأس العالم

السوداني يغادر إلى قطر لحضور نهائي بطولة كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى قطر لحضور نهائي المونديال.وذكرت وكالة الانباء القطرية، ان “رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني وصل إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي ستقام في استاد لوسيل مساء اليوم”.

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