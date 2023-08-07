السوداني يفتتح “ذيل إداري “جديد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسم”المعهد العالي لتأهيل مسؤولي الدوائر”

السوداني يفتتح “ذيل إداري “جديد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسم”المعهد العالي لتأهيل مسؤولي الدوائر”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأشار السوداني، خلال الافتتاح حسب بيان لمكتبه ، إلى أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي على صعيد الإدارات، وأهمية الانخراط في برامج التدريب لكل مستويات الملاكات الإدارية القيادية، بما يوائم متطلبات البرنامج الحكومي في الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.وطبقًا لبيان مكتب السوداني، فإن” المعهد يختصُّ برفع القابليات والمهارات الأساسية للمنتظمين، كما يسهم في الحفاظ على التطوير المستمر لقدرات العاملين في الوظائف القيادية، ومواكبة التطوّرات الحاصلة في الحقول العلمية المختلفة، وتلبية احتياجات مؤسسات الخدمة العامة وتطوير قدراتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.يذكر ان 90% من مسؤولي الدوائر جاءوا عن طريق المحاصصة الطائفية والحزبية  والسارق الخائن هو المسؤول الكفوء الوطني!!

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