السوداني يقاضي باحث لأنه انتقد حكومته التي سخرت إمكانيات البلد لخدمة إيران

السوداني يقاضي باحث لأنه انتقد حكومته التي سخرت إمكانيات البلد لخدمة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اليوم الثلاثاء، عن قيام مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفع دعوى قضائية ثانية بحق الباحث السياسي محمد نعناع.وذكر المركز في بيان ، أن “نعناع أبلغ مركز النخيل، إنه امتثل أمام محكمة تحقيق الكرخ بعد تدوين أقواله، أمس الاثنين، بعد تلقيه بدعوى  بالحضور بناءً على دعوى رفعها ضده مكتب رئيس مجلس الوزراء بجريمة القذف وفق أحكام المادة 433، مبينا ان المحكمة قررت إطلاق سراحه بكفالة مالية. وأعرب نعناع، بحسب البيان، عن “شكره البالغ وتقديره للقضاء العراقي لتعاونه الكبير معه على مستوى الإجراءات، مشيرا الى ان تعامل القضاء كان اكثر من رائع”. من جهته؛ “أبدى مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية استغرابه الشديد من استمرار هذه الدعاوى من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء في وقت ينبغي أن يكون أنموذجا في دعم الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، لافتا إلى ان هذه الدعوى تأتي في ظل إغلاق وتقييد عدد من حسابات وصفحات الإعلاميين والناشطين والمدونين على موقع الفيسبوك، وفقا للبيان”.

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