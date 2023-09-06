السوداني يقرر أسناد إدارة الزيارات الشيعية إلى الميليشياوي (سامي المسعودي)

السوداني يقرر أسناد إدارة الزيارات الشيعية إلى الميليشياوي (سامي المسعودي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى الميليشياوي الحشدوي سامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة.وذكرت هيئة الحج والعمرة في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قرر اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى الهيئة برئاسة سامي المسعودي”.

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