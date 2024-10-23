السوداني يكلف (اللامي) رئيسا لهيئة النزاهة

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السلة العراقية:استدعاء (21) لاعبا لتمثيل المنتخب في التصفيات الآسيوية
العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي
اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية
الثلاثاء المقبل..إنطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
مواجهة العراق والأردن في النصف الثاني من الشهر المقبل
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
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- اذاعة INN