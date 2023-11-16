السوداني يلتقي معصوم و”سوالف” على معيشة المواطن

السوداني يلتقي معصوم و”سوالف” على معيشة المواطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات من أجل إدامة الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم”.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا مستجدات الشؤون العامة في البلاد في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض العمل الحكومي، وخطط الحكومة في تنفيذ برنامجها بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العراقيين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات من أجل إدامة الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي والتنموي”.

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