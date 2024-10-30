السوداني يلمح بتغيير وزاري مرتقب

السوداني يلمح بتغيير وزاري مرتقب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، بإجراء تعديل وزاري في حكومته، فيما بين أن هذا القرار ليس سياسياً أو شخصياً.وقال السوداني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة : ” نحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.وأضاف أنه “خلال عامين توقفنا اكثر من مرة لتقييم العمل و اصدرنا 3 تقارير تتعلق بحصيلة المتابعات”، مردفاً بالقول أن “الحكومة حققت انتقالة باغلب الملفات ومنجزاتنا ليست في قطاع واحد او مدينة او محافظة واحدة بل على مستوى عموم العراق”.وبشأن إنجازات حكومته، قدم السوداني جردة حساب لعامين، قائلا: “اكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات”.وأشار إلى أن “نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغت نسبة 62%”.وأوضح أن “عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً”.

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