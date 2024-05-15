السوداني يمنح شركة صينية عقدا استثماريا لمشروع مصفى الفاو

السوداني يمنح شركة صينية عقدا استثماريا لمشروع مصفى الفاو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، مراسم توقيع عقد مشروع مصفى الفاو الاستثماري، أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير، بين وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب وشركة (CNCEC) الصينية، وذلك ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية في العراق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محلياً.وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن “مشروع مصفى الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية في العراق”، فيما حث الشركة الصينية على “استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع”.ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية “بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفذة”.وأضاف البيان، ان “طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل/ يوم، وسيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي للتصدير”، موضحا انه “سينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبرتوكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميكا واط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي، لتدريب 5 آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفى مستقبلاً”.وأشار البيان، الى ان “المشروع سيسهم في فتح أبواب واسعة للصناعات المحلية التي تعتمد على هذه المواد، والتي يرافقها زيادة في فرص العمل للشباب والخريجين، فضلاً عن إمكانية تحقيق منافع اجتماعية لتطوير المناطق المحيطة بالمشروع، وبناء وحدات سكنية وخدمات طبية ومراكز تدريب فنية وكذلك مراكز رياضية واجتماعية”.

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