السوداني يناقش مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة

السوداني يناقش مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب السوداني ،الاحد، انه “ترأس الاجتماع الثالث الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، بحضور؛ وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأمين بغداد، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء”. وأضاف ان “الاجتماع شهد مناقشة التفاصيل الأساسية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، والتداول بشأن عدد من جوانب ومفاصل المشروع، وأهمية استكمال جميع الخطوات اللازمة تمهيداً للشروع بالعمل”.  وأشار البيان الى ان “السوداني تابع سير الإجراءات التي اتُّخذت خلال الاجتماع السابق، المتمثلة بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة، وكذلك متابعة استملاك الأراضي الخاصة به”.وأوضح انه “تقرر خلال الاجتماع التعاقد مع الاستشاري المعني بوضع التصاميم النهائية للمشروع خلال هذا الأسبوع، كما أقرّ الاجتماع السقوف الزمنية المحددة لمراحل العمل في المشروع وطريقة تمويله، فضلاً عن إقرار النموذج الذي سيكون عليه بناء المجمعات السكنية”.وبحسب البيان فان “السوداني وجه بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وأن يكون التنفيذ وفق المراحل المخطط لها، وعلى الجهات المعنية الإسراع بإنجاز مهامها.وأكد السوداني، ان “مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، يأتي ضمن توجّه الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة السكن وفق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي، وكان من ضمن المعالجات إنشاء مدن جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات، وقد باشرت الحكومة بإجراءات عملية بهذا الخصوص، مؤكداً أنّ هذه المشاريع الستراتيجية ستوفر فرص عمل واسعة للشباب، وفي مختلف الاختصاصات والمهن.

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