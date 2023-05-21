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السوداني يناقش مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة
حزب بارزاني يوافق على إجراء تعديل لقانون الانتخابات نزولا لطلب أحزاب الإقليم
تحالف الانبار:نسعى لضم جميع القوى السنّية عدا الحلبوسي في تحالف واحد
إطاري: زعماء الإطار سيجتمعون خلال 48 ساعة القادمة لتمرير الموازنة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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الرئيس الروسي يهنئ قوات فاغنر والجيش بالسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية
إعلان جدة:التكاتف لحل قضايا الأمة العربية والرفض التام لدعم الميليشيات الإيرانية
الصين تعقد قمة لبلدان آسيا الوسطى
الصين ترفض عرض دعايات سياسية لأوكرانيا من قبل بعض السفارات الأوروبية في بكين
السودان..البرهان يعفي مدير قوات الشرطة من منصبه وإنهاء خدمة سفيرين
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السوداني يناقش مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة
هيئة الاستثمار:إنشاء مجمعات سكنية خارج مراكز المدن
وزارة التجارة:تأمين السلة الإنشائية من خلال الجباية الإلكترونية
مصدر سياسي:السوداني ضعيف لا يعتمد عليه في حسم ملف المياه مع إيران وتركيا
العراق وروسيا يؤكدان على التزامهما بخفض الإنتاج الطوعي باتفاق (أوبك+)
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مصدر حكومي:لن يلغى الفرق في سعر صرف الدولار طالما تهريبه مستمرا إلى إيران
الله أكبر على الخونة ..حتى مياه الأمطار يسعون لتصريفها إلى إيران الشر
صالح:(600)مليون دولار سنوياً تحويلات العمال الأجانب العاملين في العراق مما يشكل استنزافا لخزينة الدولة
مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
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