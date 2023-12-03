السوداني يناقش مع السفير البريطاني ملف زيارته إلى لندن

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، ضرورة تكثيف جهود جميع الدول من أجل استقرار المنطقة خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان “السوداني، استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن

وأضاف، ان “اللقاء، تناول البحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة للمملكة المتحدة، وأبرز الملفات والموضوعات المشتركة التي ستُناقش خلال الزيارة، بما يسهم في إنجاحها

واكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “ضرورة تكثيف جهود جميع الدول، وتحديداً الدول الأوروبية؛ من أجل استقرار المنطقة، والعمل على تحقيق السلام والأمن لجميع شعوبها