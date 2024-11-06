السوداني يهنئ ترامب ونائبه فانس بالفوز الانتخابي

السوداني يهنئ ترامب ونائبه فانس بالفوز الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية.وأكد السوداني في تغريدة له على موقع X “التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.وأشار رئيس الوزراء إلى أن “العراق يتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين”.وكان ترامب قد أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة.

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