السوداني يوافق على إنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير

السوداني يوافق على إنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “الأخير، ترأس صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل المنصة الثابتة لاستيراد الغاز، التي جرى إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ لضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة وسدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية”.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أن “الشروع بهذا المشروع الحيوي، ما كان ممكنًا لولا التقدم الكبير الحاصل في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وقرب دخول أرصفته الخدمة، وهو يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد، والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية”.وأوضح، أن “التوصيات المصادق عليها، والمرفوعة من اللجنة المؤلفة بهذا الخصوص، شملت دعوة شركة استشارية عالمية رصينة تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية”.

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