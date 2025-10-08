السوداني يوجه الالتزام بعدد السيارات والحمايات المحددة للمسؤولين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، (7 تشرين الأول 2025)، بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات الخاصة بعدد السيارات والحمايات المحددة للمسؤولين.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ، ان السوداني وجه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم امس “الجهات كافة بضرورة الالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019) والتعليمات ذات الصلة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والمالي”.وأضاف البيان كما “شدد التوجيه، الذي استند إلى التقرير الموحد عن مخالفات القانون المذكور، على الالتزام بعدد السيارات والحمايات المحددة، وإعادة ما يزيد عن الحد المسموح به خلال سبعة أيام”.وحذر السوداني، من أنه “بخلاف ذلك سيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيأة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام”.كما وجه رئيس مجلس الوزراء “بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.

