السوداني يوجه بإزالة معوقات بناء مدينة الورد السكنية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،امس الأحد، بإيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تعترض مشروع مدينة الورد والمضي في تنفيذه وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وفق المواصفات المحددة.وذكر مكتبه في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع مدينة الورد جنوب شرق العاصمة بغداد، بحضور محافظ بغداد وممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكهرباء، وهيئة المدن الجديدة، وعدد من المستشارين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع“.وأضاف البيان أن “الاجتماع شهد مناقشة القضايا الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وأبرز المعوقات، فضلاً عن مناقشة الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومدينة الورد والطريق الحلولي المحيط بالمدينة، والربط المائي والكهربائي ومسارات البنى التحتية، وكيفية معالجة المبازل المحيطة بأراضي المشروع“.وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية المشروع باعتباره أحد أهم الحلول لأزمة السكن في بغداد، كونها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان”، موجهاً بـ”إيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تعترض المشروع والمضي في التنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وفق المواصفات المحددة“.كما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ”تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية والدوائر في محافظة بغداد، لدراسة أسباب التأخير وإيجاد الحلول القانونية والإدارية والفنية، مع تحديد سقف زمني ملزم لتطبيق الحلول والبدء بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الورد“.

