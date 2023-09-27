السوداني يوجه بإعلان الحداد في عموم العراق على ضحايا حادث حريق الحمدانية

السوداني يوجه بإعلان الحداد في عموم العراق على ضحايا حادث حريق الحمدانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى. الحادث تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 300 شخصا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *