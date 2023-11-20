السوداني يوجه بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو

السوداني يوجه بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بسرعة إنشاء المنصة الثابتة الخاصة باستيراد الغاز.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “السوداني ترأس اجتماعاً جرت خلاله مواصلة المناقشات الخاصة بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، التي تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للعراق، إذ ستسهم في تنويع مصادر الغاز المشغِّل لمحطات الكهرباء في العراق، وقد تم تحديد موقع هذا المشروع ضمن مساحة الميناء”.ووجه السوداني، بـ”تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد رؤية متكاملة تقدمها خلال أسبوعين، للمضيّ بمشروع المنصة الحيوي”.وأكد “تصميم الحكومة على المضي بتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية ستراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحِب، الذي شرعت به الحكومة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة”.

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