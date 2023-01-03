السوداني يوجه بالتوسع في شمول العوائل الفقيرة بالحماية الاجتماعية

السوداني يوجه بالتوسع في شمول العوائل الفقيرة بالحماية الاجتماعية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، برئيس ومديري هيئة الحماية الاجتماعية وبحضور استشاريين .وبحسب بيان لمكتبه، فإن السوداني شدد خلال الاجتماع على “أهمية تحقيق الأهداف الرئيسة لقانون الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الدعم الحكومي للوصول الى المستحقين الحقيقيين”.وأكد أن “عمل هيئة الحماية وفاعليتها من ضمن أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري، وأنها لن تسمح باستخدام هذا الملف لأي غرض غير إنساني، أو أن يكون عرضة للاستغلال السياسي”.ووجّه السوداني بـ”التوسّع في شمول العوائل الفقيرة والمستحقة لنيل الحماية الاجتماعية”، مبيناً أن “المستفيدين من الحماية الاجتماعية سيحصلون على حصّة من المواد الغذائية تتميز كماً ونوعاً، ابتداءً من شهر كانون الثاني الجاري”.وذكر البيان، أن “الاجتماع تطرّق إلى تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في مشروع قانون الحماية الاجتماعية لعام 2023 وأكد على تأمين متطلبات الباحثين الاجتماعيين وتوفير كل السبل المطلوبة لإنجاح عملهم، كما وجّه الوزارة ومؤسسات الدولة والمحافظين بتقديم كل أشكال الدعم لهيئة الحماية الاجتماعية ودوائرها وأقسامها في المحافظات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *