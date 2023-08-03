السوداني يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة معوقات عمل مكاتب الصيرفة

السوداني يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة معوقات عمل مكاتب الصيرفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب السوداني ،الخميس؛ أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها”. واشار البيان إلى أن “رابطة شركات الصرافة بادرت بالتعهد بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي”.وتابع البيان؛ أنه “من أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع”.

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