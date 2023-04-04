السوداني يوجه بتنفيذ الإتفاق النفطي مع الإقليم فوراً

السوداني يوجه بتنفيذ الإتفاق النفطي مع الإقليم فوراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي ابرم مع حكومة إقليم كردستان.وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن “إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بإيرادات العراق”، مشدداً على “الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر”.وأضاف أن “هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة للحكومتين الاتحادية والإقليم لمواجهة كل المعوقات التي ورثت من السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “مواجهة هذه الاستحقاقات تنبع من المصلحة العامة”.وأعرب رئيس الوزراء، عن أمله بـ”أعضاء مجلس النواب للمضي بإقرار مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت”، منوها “ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز والذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور”.وثمن جهود الفريقين بالحكومتين الاتحاديَّة والإقليم على مفاوضاتهما المهنية.من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، إن “هذا الاتفاق لجميع الشعب العراقي”.

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